اكتشف الفوائد غير المتوقعة لرائحة القهوة

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف خبراء معهد ستيفنز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة أن رائحة القهوة يمكنها تحسين قدرة الناس التحليلية، في عملية تشبه تأثير الدواء الوهمي.

وقالت Medical Xpress إن خبراء أجروا تجارب علمية بمشاركة حوالي 100 طالب، كان عليهم اجتياز اختبار القبول في الدراسات العليا لإدارة الأعمال GMAT، والإجابة عن 10 أسئلة في علم الجبر، بحيث قسّمت هذه العينة من الطلبة إلى مجموعتين:

أدت المجموعة الأولى الاختبار بوجود رائحة القهوة، بينما أدت المجموعة الثانية الاختبار في ظروف اعتيادية، وجاءت إجابات أفراد المجموعة الأولى أفضل من الثانية.

وتضمن الجزء الثاني من التجارب استطلاع رأي 200 شخص، طلب منهم التفكير في كيفية تأثير الروائح المختلفة على نشاط الإنسان، وكانت إجابات المشاركين في استطلاع الرأي، أن رائحة القهوة ترفع اليقظة والحيوية، وتزيد الإنتاجية، وتحسن تنفيذ مختلف المهام. ومع أن رائحة القهوة المستخدمة كانت خالية من الكافيين، إلا أن الخبراء يعتقدون أن نتائج الاختبار كانت بسبب الإيحاء الذاتي، حسب "روسيا اليوم".

ويفترض الباحثون أنه في هذه الحالة، يمكن أن يكون تأثير الدواء الوهمي مفيدا في مختلف مجالات الحياة بما فيها مجال الأعمال، فيمكن على سبيل المثال استخدام رائحة القهوة الخفيفة في تحسين أداء الطلاب والموظفين.