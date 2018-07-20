المصدر: تصوير: دينس مالاري

رقصات صينية تنبض بالتراث، ضمن فعاليات «هلا بالصين»، يظهر من خلالها الفن الشعبي الأصيل للعملاق الذي شق طريقه عبر طريق الحرير متغلغلاً في شتى بقاع العالم.. وتبرز عروض وبرامج الاحتفالات قيم التسامح والانفتاح التي جعلت الإمارات تتبوأ مكانة الصدارة في احترام الآخر والعيش المشترك.