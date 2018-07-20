رقصات صينية تنبض بالتراث، ضمن فعاليات «هلا بالصين»، يظهر من خلالها الفن الشعبي الأصيل للعملاق الذي شق طريقه عبر طريق الحرير متغلغلاً في شتى بقاع العالم.. وتبرز عروض وبرامج الاحتفالات قيم التسامح والانفتاح التي جعلت الإمارات تتبوأ مكانة الصدارة في احترام الآخر والعيش المشترك.
رقصات صينية تنبض بالتراث، ضمن فعاليات «هلا بالصين»— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 20, 2018
تصوير: دينس مالاري #الرئيس_الصيني_يزور_الإمارات #الاسبوع_الاماراتي_الصيني #هلا_بالصين #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dnKd6Cfczd