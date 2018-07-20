باريس تحظر التدخين في 6 متنزهات

المصدر: باريس - د ب أ

حظرت مدينة باريس التدخين في ستة متنزهات عامة على سبيل التجربة في إطار جهود المدينة في مكافحة التدخين. ومن المقرر أن يستمر الحظر في هذه المتنزهات أربعة أشهر مبدئياً، في محاولة من المدينة لمواجهة التدخين السلبي، وفي نفس الوقت زيادة مستوى النظافة.

وأصبحت هناك لافتات تشير لهذا الحظر عند مداخل المتنزهات الصغيرة نسبياً في أغلبها. ولا تطال هذه التجربة متنزهات باريس الشهيرة التي يرتادها كثير من السائحين.

وبدأ هذا الاختبار منذ الأسبوع الماضي بعد أن اعتمد من مجلس بلدية العاصمة الفرنسية مطلع الشهر الجاري. غير أن الحظر لا يشمل فرض غرامة مالية على المخالفين. ومن المقرر أن يتم تقييم الحظر وجدواه بعد أربعة أشهر من سريانه قبل أن يكون هناك حديث عن حظر دائم.