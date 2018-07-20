3 مومياءات في تابوت الإسكندرية

المصدر: الإسكندرية - رويترز

ذكرت وزارة الآثار المصرية، أمس، أنها وجدت «دفنة عائلية» داخل التابوت الأثري الضخم الذي عثر عليه بالصدفة في وقت سابق من هذا الشهر بمدينة الإسكندرية لكنها ليست مومياءات ملكية.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات للصحفيين، إن التابوت الذي يعتقد أنه يعود للعصر البطلمي ويزن نحو 30 طناً ليس للإسكندر الأكبر أو أحد الأباطرة.

وعن هوية صاحب التابوت قال وزيري: التابوت من الجرانيت، وهذا يدل أن صاحب التابوت كان ثرياً أوصى أو طلب دفنه في تابوت من الجرانيت.

وأضاف: عادة يكون التابوت لشخص واحد، لكن وجود بقايا ثلاث مومياءات يشير إلى أن الدفنة تمت على عجل أو حدثت ظروف ما جعلت الأشخاص الثلاثة يدفنون معاً».