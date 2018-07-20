مهرجان سباحة للكلاب في لندن

المصدر: لندن - رويترز

من المعلوم أن المُنشِّط المثالي للكلب الذي يشعر بحرارة الجو في الصيف هو السباحة، الأمر الذي دعا عدداً من أصحاب الكلاب إلى اصطحابها إلى إحدى برك المياه في لندن، لتلطيف أجسامها وتخفيف إحساسها بحرارة الجو، وملاحقة الكرات التي ترمى لها في الماء، في إطار مشاركتها بمهرجان السباحة للكلاب.

وفضلت بعض الكلاب ألا تكون نشطة جداً، فآثرت أن تسترخي فوق سطح الماء على العوامات.

ولأن سلامة الكلاب تأتي في مقدمة أولويات أصحابها، فقد جعل منظمو المهرجان الكلاب المشاركة في البركة ترتدي سترات نجاة حتى لا تصبح في خطر إذا تعرضت لمصاعب في الماء.

ونظم المهرجان شركة روفر دوت كوم، التي كانت قبل إشهارها في بريطانيا، شبكة لجلساء الحيوانات الأليفة.