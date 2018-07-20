فواكه تايلاند إلى الفضاء

المصدر: بانكوك - د ب أ

تم إطلاق ثمار من الدوريان، وهي أكثر الفواكه التي لها رائحة نفاذة في العالم، أمس، كجزء من تجربة لمعرفة ما إذا كانت البيئة عديمة الجاذبية ستؤثر في مذاقها اللاذع ورائحتها.

وتمثل أربع ثمار مطهية في عبوات مفرغة من الهواء جزءاً من حمولة وزنها 11 كيلوغراماً أرسلتها إلى الفضاء شركة «مو سبيس» التايلاندية للأقمار الاصطناعية والفضاء، وفقاً لما قاله فيليب نالانغان مدير العلاقات الإعلامية بالشركة.

وأكد نالانغان : «استغرقت مدة الرحلة بأكملها 10 دقائق، ولكن تعرض الدوريان فقط للجاذبية الصفرية لمدة أربع دقائق تقريباً».

وقطعت فاكهة الدوريان رحلتها على متن الصاروخ «نيو شيبرد»، الذي أطلق في ولاية تكساس الغربية من قبل شركة «بلو أوريغن»، وهي شركة فضاء أميركية يملكها رئيس شركة «أمازون» التنفيذي ومؤسسها وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس.