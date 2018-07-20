شاهد.. الأميركيون لا يعرفون موقع بلدهم!

المصدر: البيان الالكتروني

أعد مقدم برامج التلفزيون الأميركي جيمي كيميل، دراسة استقصائية بين الأميركيين، طُلب منهم فيها تسمية بلد واحد على الأقل على الخريطة من دون أي ترميز.

وعرض كيميل النتائج على الهواء ونشرها على تويتر، وأظهرت فشل المستطلعة آراؤهم في تحديد أية دولة، بينما تمكن أحدهم من العثور على أميركا الجنوبية، ولكنه لم يستطع العثور على دولة هندوراس.

وتمكن أصغر المشاركين في الاستطلاع وهو تلميذ من تحديد 15 دولة على الخريطة.