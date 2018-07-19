تعويض للمغني البريطاني ريتشارد من «بي.بي.سي»

المصدر: لندن - رويترز

حصل المغني البريطاني كليف ريتشارد على تعويض قدره 210 آلاف جنيه استرليني (273735 دولاراً) بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انتهك خصوصيته ببث لقطات مصورة لمداهمة لمنزله قال المغني إنها أضرت بسمعته.

ونشرت «بي.بي.سي» لقطات لمحققين يفتشون منزله في أغسطس 2014. وكان ريتشارد (77 عاماً) في عطلة خارج المنزل.

وبعد قرار عدم توجيه اتهامات له، رفع ريتشارد دعوى قضائية ضد «بي.بي.سي» بسبب تغطيتها للقضية.

وقال القاضي أنتوني مان: إن التلفزيون تعدى على خصوصيته «دون مبرر قانوني».