«دراجات مستدامة» تدخل فتاتين من دبي عالم الشهرة

المصدر: دبي - البيان

بعد أن حلمت زينة كنعان بدراجتها الهوائية المزينة بالزهور، قررت هي وشقيقتها رانيا صنع واحدة بلمستهما الخاصة من خلال متابعة فيديوهات على «يوتيوب». ولكن، لم تكن تلك الدراجة الوحيدة التي صنعتها الشقيقتان، فبعد أن أثارت انتباه العديد من الأشخاص، زادت الطلبات عليها حتى قررت زينة ورانيا إعادة تصميم المزيد، وذلك وفقاً لموقع «سي إن إن بالعربية».

وبدأت الشقيقتان مشوارهما في مجال ريادة الأعمال، حيث أطلقتا مشروع «تشاري سايكلز» الذي يعتمد على مبدأ الاستدامة، كما يتمحور حول إعادة تدوير الدراجات القديمة وتحويلها إلى دراجات هوائية جديدة، ثم بيعها على الإنترنت.

وأوضحت الشقيقتان أن العالم العربي دائماً ما يستورد المعلومات والأفكار، ولكنهما تطمحان إلى تصدير فكرتهما هذه المرة إلى العالم، من خلال دراسة السوق في أوروبا، حيث يعتمد الأشخاص هناك على استخدام الدراجات يومياً.

وللمشروع طابع خيري، فلكل خمس دراجات مُباعة تعمل الشقيقتان على توفير دراجة هوائية مجانية للأطفال في مخيمات اللاجئين.