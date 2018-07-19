ترحيب بلون العلم"برواز دبي": #هلا_بالصين

المصدر: تصوير - ناصر بابو

ملامح جمالية وتعبيرية بديعة.. ترفل بزينة وتشكيلات عطرها سحر التصميم وبهاء الإضاءة وعمق الدلالات، شكلها منظر برواز دبي، أمس، بينما ظهر مزداناً بلون علم جمهورية الصين الشعبية، وذلك عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيث من المقرر أن يصل البلاد اليوم، في زيارة رسمية. وأيضاً في إطار وسياق احتفاء الدولة بالأسبوع الإماراتي الصيني تعبيراً عن عمق علاقات البلدين.