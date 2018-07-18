"برواز دبي" يضيء باللون الأحمر احتفالاً بالأسبوع الإماراتي الصيني

المصدر: وام

تشارك بلدية دبي بإضاءة برواز دبي باللون الأحمر الذي يمثل علم الصين الشعبية وعرض شعار الأسبوع الإماراتي الصيني عبر شاشات البرواز وذلك تزامنا مع الأسبوع الإماراتي الصيني الذي بدأ أمس ويستمر حتى 24 يوليو الجاري احتفاء بزيارة الرئيس الصيني للدولة.

وتعتبر العلاقات بين الإمارات والصين علاقات قوية وقديمة يغلب عليها الطابع التجاري وتطورت خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبح عدد الشركات الصينية يفوق الأربعة آلاف شركة تمارس مختلف المجالات بما في ذلك الاستثمارية والتجارية كما أنه توجد بالدولة عدة أسواق ومراكز تجارية صينية في كل من أبو ظبي ودبي وعجمان .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق نظام حجز التذاكر الإلكتروني والخدمات الذكية لبرواز دبي والذي يوفر للزوار طريقة سهلة لحجز التذاكر مسبقا وضمان اختيار وقت الزيارة المفضل لهم خاصة وأن البرواز يعتبر من أهم المشاريع السياحية المميزة التي نفذتها بلدية دبي ويتيح للزائر بارتفاعه المميز رؤية المدينة القديمة والحديثة.