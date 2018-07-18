3 فرق تجوب «التايمز» لإحصاء بجعات الملكة إليزابيث

المصدر: Ⅶتشيرتسي (انجلترا) - رويترز

بدأ، أمس، إحصاء عدد البجع الذي تملكه الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وهو تقليد عمره 800 عام. وكان هذا الحدث يقام سنوياً للاحتفال بزيادة أعداد البجع، لكنه تحول في العصور الحديثة إلى وسيلة للحفاظ على الحياة البرية.

وتقوم ثلاث فرق، بدوريات في نهر «تايمز» في جنوب إنجلترا، على مدى خمسة أيام، للإمساك بالبجع ووضع علامات تعريفية عليه وإطلاق سراح الطيور التي لديها صغار، وتعود المراسم إلى القرن الثاني عشر، عندما قال العرش البريطاني إنه يمتلك جميع البجع، ثم اعتبر البجع طعاماً شهياً يقدم في الحفلات الملكية.

ولم يعد البريطانيون يأكلون البجع وأصبحت الطيور محمية بالقانون. وأظهر إحصاء العام الماضي وجود 132 بجعة جديدة في نهر «تايمز»، في توقف للاتجاه النزولي للأعداد في الإحصاءات السابقة.

وتمت دعوة المدارس لمتابعة ذلك الحدث الذي يجري خلاله وضع رقم تعريفي لكل طائر.