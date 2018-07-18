اكتشاف نوع جديد من الثعابين السامة

المصدر: كانبرا - د ب أ

اكتشف علماء أستراليون نوعاً جديداً من الثعابين السامة في أقصى شمال ولاية كوينزلاند، لكنهم يخشون أن يكون معرضاً بالفعل لخطر الانقراض بسبب عمليات التعدين، وتم العثور على أحدث عضو في عائلة ثعابين «باندي باندي»، ويدعى فيرميسيلا بارسكودا، في فيبا، وهي مدينة تعمل بالتعدين وتقع على ساحل خليج كاربنتاريا في شبه جزيرة كيب يورك.

وذكر برايان فراي الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء بجامعة كوينزلاند، أن الاكتشاف حدث عندما كان الفريق الذي يقوده من الباحثين يجري أبحاثا بشأن ثعابين البحر.

وعثر الفريق على أربعة أنواع أخرى من هذه الثعابين - أحدها في موطنها الطبيعي بالقرب من ويبا، وآخر قتلته سيارة بالقرب من المنجم، واثنين آخرين في مجموعات متحفية، وقد تم نشر هذا الاكتشاف في مجلة زوتاكسا العلمية هذا الأسبوع.