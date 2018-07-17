استعادت ذاكرتها بفضل القراءة

المصدر: Ⅶ إعداد - عمر حرزالله

عندما أصيبت باميلا والدة البريطانية جو غلانفيل بالخرف كانت تخشى أن تخسرها كلياً، ثم حدث شيء سحري. إذ تتحدث جو كيف أن قراءة الكتب لأمها أعادتها إليها مجدداً.

وكانت قد شخصت إصابة الأم باميلا بالخرف قبل ستة أشهر، مما دفعها للتوقف عن ممارسة الأنشطة اليومية العامة مثل القراءة والرياضة وما إلى ذلك.

وفكرت جو بعلاج والدتها بشكل مبكر فبدأت بقراءة الكتب لها كتجربة في البداية، ثم أصبحت هذه القراءة عملاً روتينياً أسبوعياً.

وقد تحدثت إلى الخبراء حول مدى استجابة المصابين بالخرف للأنشطة الأدبية، خاصة عقب استجابة أمها التي بدأت باسترداد ذاكرتها تدريجياً.