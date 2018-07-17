الخبز سبق زراعة الحبوب

المصدر: Ⅶكوبنهاغن - د ب أ

أكد باحثون من بريطانيا والدنمارك أنه من غير المستبعد أن يكون الإنسان بدأ تناول الخبز في وقت أقدم مما كان يعتَقد حتى الآن، حيث عثروا على آثار متفحمة لمادة غذائية، يمكن تصنيفها على أنها خبز، ويقدر عمرها بنحو 14 ألفاً و400 سنة.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم، إن النتائج تدلّ على أن الصيادين وجامعي الثمار من أبناء شمال غرب القدس كانوا يستخدمون نباتاً يُعرف بالديس البحري مع القمح في صناعة أرغفة مسطحة تشبه الخبز دون خميرة.

ومن ثم فإنهم شرعوا يزرعون الحبوب من أجل الخبز.