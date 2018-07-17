برتقالة يومياً تقينا فقدان البصر

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

يقول البريطانيون: إن تفاحة واحدة يومياً تبعد الطبيب عن المنزل، لكن بحثاً جديداً أثبت أن برتقالة واحدة يومياً تقي من أسباب فقدان البصر.

وقال باحثون: إن تناول الفواكه الحمضية يومياً يقي من ضعف الإبصار المصاحب لتقدم السن، ويؤثر في صحة العين بنسبة 60%.

رأس فريق البحث الأستاذ باميني جوبيناث، من جامعة سيدني، وقال: إن البيانات تؤكد أن مضادات الأكسدة في البرتقال تساعد في الوقاية والحماية من فقدان البصر المصاحب لتقدم السن.

وأضاف أن مضادات الأكسدة التي توجد في غالبية الفواكه والخضراوات مهمة جداً في مكافحة الالتهابات، وتفيد جهاز المناعة وتقويه.