بقايا ديناصور بحجم حافلة من طابقين

المصدر: دبي - عمر حرزالله

تمكن علماء الآثار في الأرجنتين من استخراج بقايا متحجرة لديناصور ضخم بحجم حافلة ذات طابقين، وذكرت «ديلي ميل» أن هذا الاكتشاف أظهر أن الديناصورات العملاقة تطورت بشكل مذهل قبل 30 مليون سنة، وأطلق علماء الأحياء على الديناصور المكتشف اسم «الوحش إنجنتيا بريما» الذي يعني «ابن العم العظيم».

وأوضحوا أنه كان هائل الحجم ويضاهي ضعف حجم الديناصورات العشبية الأخرى في ذلك الوقت. وكان لدى الديناصور رئتان شبيهتان برئتي الطيور، ومن شأن ذلك أن يجعلها تجري برشاقة كبيرة على قدميها، وكان يتراوح طول الديناصور بين 14 و33 قدماً، ووزنه يصل إلى 10 أطنان. وقد جابت أميركا الجنوبية قبل نحو 210 ملايين عام.