فاكهة العناب تعالج السرطان

المصدر: دبي ـ البيان

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء إلى أن فاكهة العناب التي تعرف باسم «التمر الأحمر» بسبب التشابه بينهما، وهي من الأغذية فائقة الجودة في آسيا، يمكنها قتل الخلايا السرطانية.

وذكرت «ديلي ميل» أن مركبات موجودة في العناب دفعت خلايا سرطان الرئة والثدي والبروستات، لبرمجة نفسها على الانتحار، بحسب الدراسة. ويعتقد الباحثون البريطانيون أن التمر الأحمر يقتل الخلايا السرطانية من خلال تعريضها «للإجهاد الداخلي» في داخل الأورام الخبيثة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الفاكهة تساعد على الوقاية من السرطان أو علاجه عند البشر.

والمعروف أن فاكهة العناب، التي تستخدم في الطب الصيني لعلاج الأرق وفقدان الشهية والإسهال، تباع بأسعار زهيدة في الأسواق.