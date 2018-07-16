يوغا وأرجوحة في انتظار إقلاع الطائرة

المصدر: إعداد ـ سيد صالح

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، مجموعة من الصور الطريفة التي التقطها عدد من المسافرين لأنفسهم، وهم يأتون بأفعال غير مألوفة، في محاولة منهم للتغلب على الضجر والملل بسبب طول انتظار الطائرة.

ومن أطرف الصور التي نشرتها الصحيفة صورة لمسافر وهو يستلقي على أرجوحة صنعها بنفسها بتثبيت قطعة قماش كبيرة بين عمودين داخل صالة الانتظار، كما ظهر مسافر آخر، وهو يمارس رياضة اليوغا ، وثالث صنع خيمة ووضعها على مقعده داخل صالة الانتظار ثم ألقى بنفسه داخلها، أما الصورة الأشد طرافة، فكانت لمسافر خفيف الظل بلغ به الضجر مبلغه، فلم يجد منه مهرباً سوى القفز داخل جهاز التفتيش على المعادن المحظورة قبل دخول صالة الانتظار.