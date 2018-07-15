طفلة تنقذ والدها من الموت

المصدر: دبي - البيان

باتت الطفلة الأميركية مولي ابنة الثلاث سنوات، بطلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمكنت باستخدام تطبيق «فيس تايم» للاتصال المرئي من إنقاذ والدها من سكتة دماغية مفاجئة ألمت به وكادت تودي بحياته. القصة كما روتها ديفون، والدة «مولي» لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس، حدثت عندما كان تريفور مكابي، الأب مع ابنته في المنزل بولاية فيرجينيا، بينما كانت الأم تمارس عملها ممرضة. وشعر تريفور فجأة بثقل في رأسه وسقط مغشياً عليه.

وهنا، سارعت مولي، التي لم تتعلم حروف الهجاء بعد، إلى هاتف والدها وقامت على الفور بتشغيل تطبيق «فيس تايم»، واتصلت بوالدتها. ولم تستطع الصغيرة أن تنطق من شدة البكاء، فسلطت كاميرا الهاتف على صورة والدها المغمى عليه وأظهرت الصورة للأم كي تفهم. وعلى الفور، اتصلت الأم بأحد الجيران، الذي بدوره طلب خدمة الإسعاف.