«تايم»: دبي من أفضل 5 مدن لمشاهدة خسوف القمر

المصدر: دبي - سيد صالح

اختارت مجلة «تايم» الأميركية دبي كواحدة من أفضل 5 مدن في العالم لمشاهدة ظاهرة خسوف القمر، التي ستحدث يوم 27 من شهر يوليو الجاري. وسيكون الخسوف المنتظر هو الخسوف الكلي الأطول للقمر على مدى القرن الحادي والعشرين.

تنوّع ومثالية

وتناولت المجلة دبي فذكرت أنها تضم العديد من المناطق البحرية الجميلة التي يمكن منها التمتع بمشاهدة الخسوف، مثل شاطئ «كايت»، وجزيرة النخلة الاصطناعية. وأضافت المجلة أن منطقة «جميرا فيليج سيركل» و«حديقة دبي المعجزة» تعد أيضاً وجهتين مثاليتين لمشاهدة الخسوف على أوضح ما يكون. كما ذكرت «تايم» أن دبي معروفة أيضاً بمبانيها الشاهقة، والتي يمكن مشاهدة الخسوف بوضوح أيضاً من نوافذها.

مدن

وتقع المدن الخمس جميعاً في منطقة الشرق الأوسط واليونان، باعتبارها المنطقة المثالية لمشاهدة الخسوف. وقد اختارت «تايم» هذه المدن باعتبارها المدن التي تمتلك أصفى السماوات وأطول فترة زمنية للتعرض للحدث للمنتظر. وتتضمن القائمة أيضاً القاهرة، ليماسول في قبرص، جزيرة سانتوريني في اليونان، وهراري عاصمة زيمبابوي.

واختتمت المجلة بالإشارة إلى أن توقيت الخسوف سيكون من الساعة 11:30 مساءً، حتى الساعة 1:13 من صباح اليوم التالي بتوقيت دبي، الواقع في 27 من يوليو الجاري.