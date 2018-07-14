«تلسكوب» لكشف أسرار المجرة

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

أزيح أمس النقاب عن التلسكوب «ميركات» وهو أقوى تلسكوب لاسلكي من نوعه، في منطقة كارو شبه الصحراوية بدولة جنوب أفريقيا، فيما يقول العلماء إنه يمكن أن يكشف أسراراً جديدة بالمجرة، وميركات المكون من 64 طبقاً في منطقة كيب الشمالية يسبق «مصفوف الكيلومتر المربع» وهو مشروع تلسكوب دولي ويديره مرصد الفلك اللاسلكي في جنوب أفريقيا.

وخلال حفل التدشين الذي حضره نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا، تم عرض صورة جرى الحصول عليها بواسطة التلسكوب الجديد تظهر تفاصيل حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة، وقال مكتب «مصفوف الكيلومتر المربع» في بيان « درب التبانة، يظل محجوباً إلى الأبد بسحب الغاز والغبار المتداخلة مما يجعله غير مرئي ،والتلسكوب يرصده بشكل دائم ».