50 عاماً على إطلاق أغنية «أزورو»

المصدر: روما - د ب أ

عندما وصل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي، إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة الدول السبع (جي 7) قبل ثلاث سنوات، لم يتم استقباله بعزف النشيد الوطني الإيطالي، وبدلاً منه، قدمت فرقة غنائية من بافاريا أغنية البوب الشهيرة، «أزورو» «وتعني اللون الأزرق بالايطالية»، التي يبلغ عمرها حالياً 50 عاماً، والتي أصبحت واحدة من أكثر الأغنيات الإيطالية شعبية في العالم.

والأغنية من تأليف باولو كونتي (81 عاماً)، وهو مغنٍ وكاتب أغانٍ، وكانت الأغنية تصدرت لأول مرة قوائم الأغنيات في نسخة غناها نجم البوب والروك الإيطالي، أدريانو تشيلينتانو (80 عاماً).

وأكد كونتي للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في يونيو الماضي بمناسبة مرور خمسين عاماً على إطلاق الأغنية : «لم أنسَ هذه الأغنية قط. فهي في قلبي».