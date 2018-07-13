نكهات السجائر الإلكترونية تدمر خلايا الأوعية الدموية

المصدر: بوسطن - رويترز

أظهرت تجربة لفريق بحث من كلية الطب في جامعة بوسطن أن السوائل الموجودة في السجائر الإلكترونية المحلاة بنكهات مثل القرنفل والفانيلا وغيرها قد تدمر خلايا في الأوعية الدموية والقلب.

فحص الباحثون ما يحدث عند تعريض الخلايا الباطنية، التي تبطِّن الشرايين والأوردة والقلب، لأنواع رائجة من نكهات السجائر الإلكترونية خلال تجارب معملية. واختبروا تأثير جرعات وتركيزات مختلفة لتسع نكهات كيماوية رائجة.. وقد وجدوا أنه حتى مع عدم احتواء السوائل الموجودة بتلك السجائر على النيكوتين، تظل الرئتان معرضتين للنكهات الكيماوية الضارة عند استنشاق الأبخرة.