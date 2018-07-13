الواقع الافتراضي لعلاج الدوار

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

طور باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية وسيلة تقنية لمعالجة الدوار الناجم عن الخوف الشديد من المرتفعات من خلال استخدام خوذة الواقع الافتراضي.

وذكرت دراسة نشرتها دورية لانسيت للطب النفسي أن العلاج الجديد قلل من الخوف من الارتفاعات الشاهقة بنسبة 68 في المئة.

وقال البروفيسور دانيال فريمان، الذي أنتج التكنولوجيا، إن الدراسة شملت 100 شخص اختُبِروا للنظر من ارتفاعات تصل لـ10 طوابق من خلال سماعة رأس الواقع الافتراضي، باستخدام مقياس نفسي قياسي للخوف. وقد تجاوزت النتائج التوقعات، فقال أحد المشاركين: إنه على النقيض مما كان يشعر به في الحياة اليومية بشأن الخوف الشديد من النظر من الحواف والارتفاعات الشاهقة، فإنه يشعر أنه حقق تقدماً هائلاً بعد التجربة.