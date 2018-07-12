رقاقة للتنبؤ المبكر بالنوبة القلبية

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

طور الباحثون في جامعة «كولومبيا البريطانية» بكندا رقاقة تكنولوجية دقيقة تراقب تدفق الدم على مدار الساعة وتحول دون تعرض المرضى لنوبة قلبية أخرى.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذه الرقاقة على شكل أنبوب معدني صغير، يشبه إلى حد كبير الدعامات التي تزرع في أجسام آلاف المرضى لفتح الشرايين المسدودة.

ولكنها بخلاف ذلك تحتوي على مستشعر متناهي الصغر يضاهي في حجمه ذرة من الغبار، وهو قادر على اكتشاف أي تغيرات تشير إلى انسداد في الشرايين أو نوبة قلبية محتملة. وفي المتوسط، يعاني شخص ما في المملكة المتحدة وحدها من نوبة قلبية كل سبع دقائق.