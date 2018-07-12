أيقونة دبي

المصدر: تصوير ـ عيسى البلوشي

لوحة فنية رصدتها عدسة البيان في حي لامير بجميرا، لمواطن يقف على أحد شواطئ دبي بزيه التقليدي، وهو يتأمل شموخ «برج خليفة»، ذلك الصرح المعماري والأيقونة المتفردة التي تحتضنها «دانة الدنيا»، وفي الصورة تظهر أشجار النخيل تتهادى على وقع هبوب نسائم الرياح مكملة مشهد الإبداع والجمال.

