علماء يعلنون اكتشاف أقدم الألوان في العالم

المصدر: كانبيرا - د ب ا

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا أقدم الألوان في العالم وهو اللون الوردي الفاتح، ويأملون في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تسليط الضوء على سر الحياة على الأرض، وخلصت دراسة نشرت في صحيفة «بي ان ايه اس» العلمية إلى أن الباحثين اكتشفوا الألوان، التي تنتجها الطفيليات والبكتريا الزرقاء، عقب استخراج صخور تعود إلى 1.1 مليار عام مضت عثر عليها في الصخر الطيني الأسود البحري أسفل الصحراء الكبرى في موريتانيا.

وقال العلماء إن هذه الألوان تعد «أقدم لون بيولوجي» وتعد أقدم بأكثر من نصف مليار عام عن اكتشافات الألوان السابقة.