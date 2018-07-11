تطوير تقنية للحفاظ على الأعضاء المزروعة

المصدر: Ⅶدبي - عمر حرزالله

اكتشف باحثون أميركيون في دراسة لهم أن زيادة نشاط بروتين تنظيمي يدعى «ديبتور» في الخلايا المناعية مكّن من الحفاظ على قلب مزروع في داخل جسم الفئران لفترة أطول من المعتاد.

وذكرت «ساينس ديلي» أن الفئران لم تتلق في التجارب الأولية أية أدوية مثبطة للمناعة، ونجحت عمليات زرع القلب لمدة 7 أيام في المتوسط. ولكن الفئران التي يتمتع هذا البروتين بنشاط محسن وراثيًا، كان متوسط عمر بقائها على قيد الحياة 35 يومًا.

وجاءت النتائج الأكثر إثارة عندما تم دمج بروتين ديبتور مع الأدوية المثبطة للمناعة، حيث طورت أجسام هذه الفئران قدرة أكبر على تحمل الأعضاء المزروعة إلى أجل غير مسمى، زادت على 100 يوم.

وينتظر إجراء التجارب الإكلينيكية على البشر قريبا.