المصدر: Ⅶ دبي - البيان

لجأ مجمع سكني مستدام في زويدهويك بمنطقة نيوكوب بهولندا إلى استخدام مصابيح إنارة شوارع صديقة للوطاويط. وتؤمن المنطقة، التي تشكل جزءاً من مشروع «ناتورا 2000» في أوروبا للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض أماكن للاستراحة والتكاثر، وتساعد مواطن العيش الطبيعية على إتمام المهمة.

وتشكل نيوكوب أرضية تغذية مهمة لأنواع الوطاويط الصغيرة، حيث يسعى المجمع السكني للعيش بتناغم معها، علماً أن تواجد البشر يترك تأثيراً هائلاً على الوطاويط عبر استخدام مصابيح الإضاءة الليلية، التي تناقض حب تلك الأنواع من الكائنات للعتمة الحالكة.

ودخل فريق زويدهويك لإقامة المشروع بالشراكة مع شركة «سيغنيفاي»، التي تلجأ إلى استخدام إضاءة برتقالية تؤمن كمية الضوء عينها كالمصابيح التقليدية..والفارق الوحيد المرافق لتصاميم الإضاءة الجديدة تلك يكمن في عدم رؤية الوطاويط طول الموجات،وقدرتها الاصطياد بأمان على امتداد المنطقة.