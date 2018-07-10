تقنية مناعية تشفي مريضاً من السرطان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استفاد أول مريض بالسرطان في هيئة الصحة البريطانية من تقنية جديدة وواعدة لعلاج السرطان تعتمد على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم، يتم فيه تنمية الخلايا المناعية في المختبر ثم إعادة حقنها في الجسم، ويتيح ذلك تدريبها للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

وذكرت «ذي صن» أن الأطباء البريطانيين ذهلوا من شفائه من السرطان المتقدم بشكل سريع بعد أن توقعوا وفاته في غضون أسابيع.

وكان قد تم تشخيص إصابة بول فيلد، 55 سنة، بالميلانوما، وهو أكثر أشكال سرطان الجلد فتكاً، في ديسمبر 2013، وقد اختبر العديد من العلاجات الجراحية والدوائية، ففشلت جميعها في وقف انتشار المرض.

واعتقد المريض، وهو من فليتويك بمقاطعة يدفوردشير البريطانية، أن جميع الخيارات قد نفدت لديه وأنه سيغادر الحياة بأسرع وقت.