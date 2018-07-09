تعرف إلى درجة الحرارة في أبرد مكان في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

اكتشف باحثون في المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في جامعة كولورادو أبرد مكان على وجه الأرض، تنخفض الحرارة فيه إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نتائج الدراسة الجديدة، التي سجل فيها الباحثون الأميركيون أبرد درجة حرارة في الوديان الصغيرة، بالقرب من سطح صفيحة القارة الجنوبية القطبية الجليدية في القسم الشرقي منها، حيث تصل إلى 98 درجة تحت الصفر.

وبذلك تكون درجة حرارة هذه المنطقة قد حطمت الرقم القياسي لأخفض درجة حرارة على سطح الأرض، والتي سجلت في نفس المنطقة العام 2013، حيث بلغت 93 درجة تحت الصفر.

وقال تيد سكامبوس، كبير الباحثين في المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد، إن "ارتفاع شرق صفيحة القارة القطبية الجنوبية الجليدية وقربها من القطب الجنوبي يجعلها المكان الأكثر برودة على سطح الأرض، في حين تنخفض درجات الحرارة في الفجوات الصغيرة لهذا المكان لتصبح البقع الأبرد على الإطلاق في العالم".

ويستمر انخفاض الحرارة القياسي في هذه البقعة لعدة أيام بسبب التيارات الهوائية الباردة الكثيفة والجافة فيها حسب "روسيا اليوم"