يختزل بـ«أسنانه» ليصبح مراسلاً صحافياً

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

أظهرت صورا مدهشة شابا من أصحاب الهمم يمسك قلمًا بأسنانه لاجتياز اختبار لاختزال الكتابة، ويعانى أليكس ماكنزي من مرض التهاب المفاصل، الذي ترك مفاصله متيبسة ولا يستطيع ثنيها، وكان يخشى من أنه لن يتمكن من تعلم مهارة الاختزال وتدوين الملاحظات السريعة،لكن ماكينزي وهو طالب في السنة الاخيرة بجامعة نوتنجهام ترينت البريطانية، نجح في سعيه للحصول على مهنة طموحة لطالما سعى إليها. وتعلّم ماكنزي البالغ من العمر 23 سنة أن يمسك قلمًا بواسطة أسنانه في المدرسة الابتدائية، وقد ساعدته هذه الوسيلة الآن، في الحصول على كتابة 60 كلمة في الدقيقة عن طريق الاختزال، مما أهله لنيل الوظيفة.