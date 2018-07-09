طلاء صالح للأكل يحفظ الفواكه والخضراوات طازجة

المصدر: إعداد - نهى حوّا

أفادت إحدى الشركات الأميركية أنها توصلت إلى ابتكار طلاء جديد صالح للأكل من النفايات الزراعية يحافظ على بقاء الفواكه والخضراوات طازجة لفترة طويلة. ونقل موقع إلكتروني عن شركة «أبييل ساينسز» قولها إن الابتكار يسهم في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الدائري في العالم، عن طريق إعادة استخدام النفايات الزراعية وخفض إنتاجها.

تطبيق

ويعد الاقتصاد الدائري أحد التوجهات العالمية لتطبيق معايير الاستدامة، عبر استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من النفايات. ويعتمد ابتكار شركة «ابييل ساينسز» المتخصصة في علوم المواد، للطلاء على استخلاص الدهون من طبقات النفايات العضوية، وتصنيعها على شكل مسحوق بودرة، يعاد تذويبها عند طلاء المنتجات الزراعية.

حماية

تقول الشركة إن الدهون تحدث طبيعياً، وهي آمنة تماما للتناول عبر الفم، وتحمي المنتجات من الغازات الطبيعية كما تحاصر الرطوبة لاستمرار نضارة المنتجات. يحصل كل نوع من الفواكه والخضار على طلاء خاص، حيث يجري رش المنتجات الزراعية أو تغميسها في الطلاء.

تخفيف

تعتقد الشركة أن الطلاء من شأنه أن يخفف الضغوط على المزارعين وشركات النقل، مع ترك المنتجات في الحقل لفترة أطول لتنضج بشكل طبيعي، ونقلها وبيعها دون احتمال تعرضها للعفن والتلف، وهذا يخلف نفايات أقل خلال دورة الحياة الزراعية.