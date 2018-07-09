الأسبرين يقي من الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف، خاصة مرض الزهايمر الذي يعتبر أحد أشكاله الرئيسة، حيث يبطئ من تطور المرض لدى المصابين، وذكرت «ساينس ديلي» أنه في التجارب التي أجريت على الفئران، لوحظ أن جرعة منخفضة من أقراص الأسبرين الشائعة دون وصفة طبية دمرت البروتينات المارقة التي تقتل الخلايا العصبية في الدماغ. كما يقلل الأسبرين من الالتهابات الجسدية التي تسبب معظم الأمراض الخطيرة . ولسنوات حاول علماء معرفة آلية تنشيط خلايا التنظيف في الدماغ للتخلص من النفايات البروتينية منه وإبطاء المرض، وهو ما يحدث في الأسبرين.