الموظ الشارد ضيف حفل زفاف

المصدر: إعداد - سيد صالح

نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أمس، صوراً طريفة لحيوان الموظ، وهو يتطفل على صور حفل زفاف أقيم أول من أمس بمدينة «أنكوريغ» بولاية ألاسكا الأميركية.

وبدا الحيوان شارداً وغافلاً عن حفل الزفاف والمدعوين، حيث ظل يلتهم الحشائش ويقف بجوار بركة خلف الحديقة التي أقيم فيها الحفل. وشغل الموظ موقعاً مثالياً خلف العروسين أثناء إعلان كل منهما على موافقته على الاقتران بالآخر، بحيث لم يكن بوسع «بريا سيليست»، مصورة الحفل، أن تتفادى ظهوره. وقالت «سيليست»: «ضحكنا جميعاً، إلا أن مشهده وهو يلوك الأعشاب، بينما يتحدث القس مع العروسين ويبارك زواجهما، كان مضحكاً بالفعل».