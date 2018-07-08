دوريات أمن «روبوتية» في كاليفورنيا

المصدر: إعداد - سيد صالح

بدأ عدد ليس بقليل من الفنادق والمنتجعات حول العالم في توظيف الروبوتات لأداء بعض المهام لخدمة النزلاء كإعطائهم المناشف، معجون الأسنان والأغراض الشخصية الأخرى، ما يروق للنزلاء من هواة التقنية الحديثة.

إلا أن الجديد الذي أتى به منتجع «بيتشانجا ريزورت كازينو» بمدينة «تيميكولا»، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، هو توظيف الروبوتات في أداء الوظائف الأمنية، حيث بدأت إدارة المنتجع أخيراً في تسيير روبوتات مزودة بكاميرات مراقبة في دوريات أمنية تجوب مختلف جنبات المنتجع، بحسب ما نشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أمس.

ووزعت إدارة المنتجع الروبوتات الأمنية الجديدة في بهو الفندق الملحق بالمنتجع، ومنطقة انتظار السيارات والنادي، وغيرها، لتعزز قوة الأمن البشرية العاملة بالفندق، والمكونة من 300 فرد.

وقد عمدت إدارة المنتجع إلى اتخاذ هذه الخطوة في إطار اتجاه سائد بين الفنادق الأميركية عموماً لتعزيز مستويات الأمن لديها، خاصة بعد حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع في الأول من أكتوبر الماضي بأحد فنادق مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.