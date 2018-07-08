«تويتر» يعلق مليون حساب مزيف يومياً

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

يعلق موقع تويتر، أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يومياً، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن تويتر كثف بأكثر من الضعف، حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الفائت، حين كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل، بيانات تظهر تعرض ملايين الأميركيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد. ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا، أطلقت تغريدات تحمل أخباراً مزيفة، في محاولة للتأثير في الانتخابات الأميركية في عام 2016.

وواجه تويتر، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة، لعدم بذله جهوداً كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

وتشكل الحملة الجديدة لتويتر، ما يمكن اعتباره تغييراً أيديولوجياً في طريقة عمل الموقع، الذي امتنع طويلاً عن القيام بأي تدخلات في منصته، خشية التأثير في حرية التعبير. وأبلغ ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة، صحيفة واشنطن بوست، أن الموقع يغير «في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية، تعبير شخص آخر».