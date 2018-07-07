المصدر: إعداد - نهى حوّا

طور باحثون في ألمانيا، أخيراً، مبيدات طبيعية لا تؤذي الحشرات المفيدة، وذلك بمزج علوم الجينات مع الطرق الجديدة لتربية النباتات.

ويعرف عن مبيدات الحشرات الصناعية أنها لا تقتل الآفات فقط، بل أيضا الحشرات المفيدة كالنحل والخنافس والفراشات. وهذا بدوره يمكن أن يأتي بتأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي للنظم البيئية بأكملها.

تطوير

وقد طور الباحثون من «جامعة ميونيخ للتقنية» مبيدات حشرات قابلة للتحلل تنفث رائحة لإبقاء الحشرات غير المرغوب بها بعيدة. واستلهموا فكرتهم من مصانع التبغ التي تنتج مبيدات حشرات طبيعية تدعى «سيمبراترينول».

قاموا أولاً بعزل أجزاء من جينوم التبغ المسؤول عن إنتاج المادة الطبيعية الطاردة، ثم قاموا بحقنها في جينوم بكتيريا «أي كولي»، وبعد تربية البكتيريا المعدلة وراثياً في أحواض كبيرة، تم فصل المبيدات واستخدامها كرذاذ.

حماية

ووفقاً لمواقع إخبارية، أظهرت الدراسات أن رذاذ «سيمبراترينول» يمكنه الحماية ضد حشرات «المن»، التي تصنف بانها من احد اخطر الحشرات التي تسبب اكبر الاذى والاضرار للمحاصل الزراعية اضافة الى ذلك ارتفاع تكاليف مقاومتها من الحقول والمحاصيل المصابة بها، بالإضافة إلى ذلك، فأن «سيمبراترينول» يبدو بتأثير مضاد للبكتيريا، وهذا يعني أنه بالإمكان استخدامه كمطهر.

فهل ستبرهن أنها فعالة كما المبيدات الصناعية؟