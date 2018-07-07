ظبي يجتاح «التواصل» بعد انتصاره في معركة ملحمية

المصدر: إعداد - سيد صالح

اجتاحت مقاطع فيديو وصور لمعركة عنيفة بين أحد الظباء وحيوان «غريراء العسل» الصحراوي مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وحققت انتشاراً جارفاً، بعد أن أنهى الظبي المواجهة لصالحه بطريقة حاسمة لكنها قاسية، حيث قذف بغريراء العسل في الهواء ملقياً به حتى سقط على الأرض على بعد ستة أمتار.

دارت أحداث المعركة، التي وصفتها شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بـ«الملحمية»، في محمية «إيتوشا» الطبيعية الوطنية في ناميبيا. وبدأت عندما شرع غريراء العسل، وهو معروف عموماً بسلوكه العدواني، في استفزاز الظبي، حيث اقترب منه كثيراً على نحو مزعج وهجومي. وظل الظبي محتفظاً بهدوء أعصابه إلى أن تمادى الغريراء في سلوكه الاستفزازي، فقرر الظبي إنهاء الأمر على طريقته، فالتقطه بين قرنيه وقذف به في الهواء. ويقول المصور «ديك ثيرون»، والذي صور المعركة أثناء تواجده في المحمية: «لم يكن الغريراء ليستسلم لولا أن الظبي حسمها لصالحه على النحو العنيف».