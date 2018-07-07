90 % من مخلّفات البحر لا تتحلل

المصدر: برلين - د ب أ

يحاول نشطاء في مجال البيئة زيادة الوعي بشأن تأثير البلاستيك، ويعرف معظم المستهلكين أن هناك صلة بين المخلفات البلاستيكية وتلوث البحر، وذلك بحسب ما يقوله بيرنهارد باوسك، منسق مشروع مواجهة المخلفات البحرية في فرع الصندوق العالمي للحياة البرية «الصندوق العالمي للطبيعة» في ألمانيا.

وقد خلصت دراسة حديثة أجرتها وكالة البيئة الألمانية في ساحل بحر الشمال إلى وجود نحو 389 قطعة مخلفات في كل 100 متر، و90% منها من المخلفات البلاستيكية. يشار إلى أن البلاستيك يعد مادة لا تتحلل أبداً، لكنها تتفكك لقطع أصغر يصعب على العين البشرية رؤيتها.