مقابر جديدة لحضارة الإنكا في البيرو

المصدر: توكومي - (بيرو) - رويترز

اكتشف علماء آثار في بيرو موقعاً شاسعاً للدفن يرجع لحضارة الإنكا داخل هرم طيني في وادٍ صحراوي ساحلي بعيداً عن منطقة جبال الأنديز التي كانت قلب الإمبراطورية القديمة، وقال خوسيه مانويل إيسكوديرو، مدير الفريق في موقع توكومي الأثري، أول من أمس، إنهم اكتشفوا أكثر من 20 مقبرة تشبه الكهوف تضم رفاتٍ بشرية وأواني خزفية تنتمي لحضارة الإنكا.

ويعتقد أن شعب لامباييكه الساحلي استوطن توكومي، التي تبعد نحو 640 كيلومتراً شمالي العاصمة ليما.

وأضاف إيسكوديرو أن علماء الآثار يأملون بأن تساعدهم هذه الاكتشافات في معرفة المزيد عما يطلق عليه «هرم النحل» الذي وجدت به المقابر.