دواء للقرحة يعالج البدانة

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

اكتشف باحثون أن دواء يستخدم لعلاج قرحة المعدة يوفر طريقة جديدة لعلاج السمنة، علاوة على عكسه لأعراض مرض السكري.

الدواء الجديد يُدعى «Sucralfate» واسمه التجاري «Carafate»، وهو على شكل حبوب أو سائل، ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه يستند إلى علاج عمره 40 عاماً لقرحة المعدة من خلال عمل طبقة واقية فوق القرحة لحماية أنسجة المعدة من مزيدٍ من الأضرار، ويساعد على شفائها.

ويتجلى مفعول هذا الدواء من خلال تغطية الأمعاء بطبقة رقيقة واقية تقلل من كمية الدهون والسكر والمواد المغذية التي يتم امتصاصها من الطعام من خلال إبطاء نشاط الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام، ما يساعد على خفض الوزن وتقليل أعراض السكري.

وقد أطلق العلماء الأميركيون الذين يقفون وراء هذا الدواء، الذي يتم تناوله قبل تناول وجبات الطعام، اسم «الجراحة من خلال أقراص الدواء»، حيث يتنبأون بأنه يضاهي فاعلية جراحة تحويل المعدة، التي يتم فيها إزالة أجزاء كبيرة من الأمعاء أو إعادة تغيير مجراها.