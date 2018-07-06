التلفزيون الذكي يراقبك داخل منزلك

المصدر: دبي ــ أشرف رفيق

واصلت التكنولوجيا سطوتها على حياة البشرية متخذة بذلك أبعاداً متباينة في تأثيراتها، فقد تبين أن الملايين من أجهزة التلفزيون الذكي في العالم، تراقب المشاهدين لتنقل عاداتهم إلى الشركات المعلنة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ملايين الأجهزة من هذا النوع المتصلة بشبكة الإنترنت، يمكن أن تراقب المشاهدين في المنازل وتستغل ما حصلت عليه من معلومات لإرسال توصيات عن البرامج التي يفضلها المشاهدون.

وهذه المعلومات شديدة الأهمية بالنسبة لشركات التسويق والإعلان، ويمكن أن تستخدم أيضاً في إرسال إعلانات موجهة إلى أجهزة أخرى متصلة بالإنترنت داخــل المنزل. وتقول شركة سامبا للتلفزيون الذكي ومقرها سان فرانسيسكو، Nk برنامجها يوجد داخل 14.4 مليون جهاز تلفزيون ذكي داخل المنازل في أنحاء العالم.