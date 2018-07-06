حاجز أستراليا المرجاني مهدد

المصدر: كانبرا - د ب أ

ذكر تقرير أن الحيد المرجاني العظيم في أستراليا، ربما يشهد عملية «ابيضاض جماعية» مدمرة، بمقدار كل عامين بحلول عام 2034، ما لم تخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وتعتبر الشعاب المرجانية الواقعة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، أكبر نظام مرجاني بالعالم، وأكبر من نظيرتها في إيطاليا، وهي واحدة من الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً بيولوجياً على كوكب الأرض. وتحدث عملية الابيضاض عند اترافع درجة حرارة المياه أكثر من المعدل الطبيعي، فتطرد الشعاب المرجانية بشكل دفاعي، بطرد الطحالب التكافلية والملونة التي تمدها بالأكسجين الضروري للبقاء، ما يهدد التنوع البيولوجي.

وقال التقرير: بحلول عام 2034، ربما تسجَّل درجات حرارة المحيط القاسية، التي أدت إلى عملية ابيضاض عامي 2016 و2017، كل عامين.