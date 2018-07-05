يلتهم 64 شطيرة في 10 دقائق احتفالاً باستقلال بلاده

المصدر: إعداد - سيد صالح

التهم الأميركي جوي تشيستنت، والمعروف باسم الشهرة «جوز» 64 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق فقط، وذلك ضمن مسابقة «نيثن» الشهيرة لالتهام شطائر «الهوت دوغ»، التي تقام بصفة سنوية في يوم الرابع من يوليو في شاطئ «كوني آيلاند» بولاية نيويورك الأميركية، احتفالاً بعيد استقلال الولايات المتحدة الذي يصادف اليوم نفسه، وذلك وفقاً لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

وفاز «جوز» بمسابقة الرجال، التي أقيمت أمس، وشارك فيها 20 رجلاً آخر. ولكن على الرغم من هذا الفوز، فقد أخفق «جوز» في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه في هذه المسابقة، وكان قد حققه في نسخة العام الماضي، حيث التهم 72 شطيرة هوت دوغ في 10 دقائق.

ومن الجدير بالذكر أن «جوز» قد فاز بهذه المسابقة عشر مرات بخلاف نسخة أمس. وأما في مسابقة السيدات التي تقام بالتزامن مع مسابقة الرجال، فقد فازت ميكي سودو باللقب بعد أن التهمت 37 شطيرة «هوت دوج».

وتراجعت «سودو» عن رقمها الشخصي الذي حققته خلال العام الماضي، وهو 41 شطيرة. أما صاحبة الرقم القياسي في مسابقة السيدات، فهي سونيا توماس، وكانت حققته العام الماضي أيضاً بالتهام 45 شطيرة، إلا أنها لم تنجح أمس سوى في التهام 30 شطيرة فقط.