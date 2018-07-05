رسائل «جي ميل» تتعرض للاختراق

المصدر: دبي - البيان

أقرت شركة غوغل، صاحبة خدمة بريد جي ميل، بأن المراسلات الإلكترونية الخاصة، التي يرسلها ويستقبلها مستخدمو جي ميل، يقرأها في بعض الأحيان مطورو برامج، وذلك وفقاً لما أورده موقع «بي بي سي». وغالباً ما يعطي الأشخاص، الذين يربطون حساباتهم مع تطبيقات طرف ثالث، تصريحاً بغير قصد لمطوري برامج خارجيين بقراءة رسائلهم.

وصرحت إحدى الشركات، لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن الممارسة «شائعة»، و«سر قذر». وأشارت شركة غوغل إلى أنها لا تتعارض مع سياساتها. وقال أحد الخبراء الأمنيين، إنه من «المدهش» أن تسمح غوغل بذلك. وتعد خدمة بريد «جي ميل» الأوسع انتشاراً في العالم، ويشترك فيها نحو 1.4 مليار مستخدم.وتسمح غوغل للمستخدمين بربط حساباتهم مع أدوات لإدارة البريد الإلكتروني تابعة لطرف ثالث، أو خدمات مثل تخطيط الرحلات أو مقارنة الأسعار.