عروض أزياء «بنكهة الكتب»

المصدر: باريس - رويترز

مرت عارضات شانيل، أمس، أمام رسم لمعالم باريسية شهيرة، كأكشاك بيع الكتب القديمة على ضفاف نهر السين، لتقدم بذلك دار الأزياء المرموقة مجموعتها لآخر صيحات الموضة في أجواء احتفاء بالعاصمة الفرنسية.

وقدمت شانيل مجموعتها للشتاء على خلفية تضمنت، أيضاً، رسماً لمبنى معهد فرنسا المقبب، المطل على السين.

وتأتي هذه العروض بعد أسابيع من كشفها عن نتائجها المالية للمرة الأولى في تاريخها الممتد منذ 108 سنوات، ونفت شانيل، التي يملكها رجلا أعمال فرنسيان، أن تكون في طريقها للبيع أو الإدراج على سوق الأسهم.

كما اشتملت المجموعة أيضا على قطع أخرى مميزة ، ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الخامس من يوليو .