طلب الارتباط من 80 ألف امرأة ورفضنه جميعاً

المصدر: Ⅶإعداد: فاتن صبح

نيو كزانغ فينغ شاب صيني يبلغ 31 عاماً من العمر، شغل الصحافة والرأي العام أخيراً، بقصته الغريبة وكفاحه الطويل لإيجاد زوجة مناسبة..خاصة بعد رواج قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ويزعم فينغ أنه طلب عبر ثماني سنوات، الارتباط ب 80 ألف امرأة، لكنه تعرض للرفض من جميعهن، أي بما لا يقل عن 80 ألف مرة!

ووُصف الشاب الثلاثيني بالرجل المجنون بسبب طريقته العدائية في البحث عن شريكة حياته، وعدم استسلامه، وشكل عناوين الأخبار عام 2013 حين نُشرت صور له وهو يجوب الشوارع حاملاً لافتات إعلانية تعبر عن رغبته بإيجاد زوجة، وتذكر جميع عناوين حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحول الخبر إلى فيديو فيروسي على الإنترنت وحقق مشاهدات عالية.

يشار إلى أن فينغ، الباحث عن عروس، كان لديه أب توفي قبل بضع سنوات بعد صراع مع السرطان، وشعر بعد خسارته بأنه يحتاج للزواج وبناء عائلة، إلا أن الأمور لم تسر على قدر التوقعات والآمال، لكنه لم يستسلم بعد خمس سنوات ولا يزال يثابر للعثور على من ستكون السيدة المناسبة.