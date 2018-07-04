تحفيز دماغ مرضى «باركنسون» يبطئ حركاتهم الارتجاجية

المصدر: Ⅶإعداد: عمر حرزالله

أظهر اختبار تحليلي لبيانات التجارب السريرية التي أجريت في جامعة فاندربيلت الأميركية، أن التحفيز العميق للدماغ على المرضى الذين يعانون من مرض الشلل الرعاشي «باركنسون» في مرحلة مبكرة، يبطئ من الحركات الارتجاجية اللاإرادية للمرضى.

والمعروف أن التحفيز العميق هو علاج جراحي ينطوي على زرع جهاز طبي لتنظيم نشاط الدماغ، من خلال إرسال نبضات كهربائية إلى أجزاء معينة من الدماغ. ويعتبر هذا أول دليل على علاج ربما يؤخر تقدم إحدى السمات الأساسية لمرض باركنسون، وهي الارتعاش الشديد.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين الأميركيين قولهم، إن الـتحفيز العميق الذي تم تطبيقه في مرحلة مبكرة من مرض باركنسون، وفر نتائج مثيرة للإعجاب، والمعروف أنه لا توجد في الوقت الحالي علاجات شافية لباركنسون يمكن أن تبطئ أعراض المرض.